Aggredisce compagna e figlia | poi si scaglia contro gli agenti | arrestato

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 23 ottobre 2019) Giorgia Baroncini Il 49enne di Trento ha colpito lae la sua bimba perché infastidito dal comportamente della piccola. Poi si ètogliSi era infastidito dal comportamento delladella suache invece di studiare si era messa a giocare. Così l'ha colpita con un iPad al ginocchio e poi si ètola madre, intervenuta in difesa della. È successo a Trento dove l'uomo, un 48enne italiano, vive con lae la ragazzina. I carbinieri sono subito giunti sul posto e hanno riportato la calma. Poi hanno preso in custodia l'uomo e lo hanno portato negli uffici del Radiomobile, dove è stato trovato in possesso anche di un coltello. Lì, il 49enne ha perso la testa e, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, "spinto dallo stato di agitazione e dalla rabbia per la vicenda, ha incominciato ad inveiregli ...

novasocialnews : Incontra al parco la nuova compagna del marito e la picchia: era incinta, ora ha perso il bambino #novasocialnews… - Today_it : Incontra al parco la nuova compagna del marito e la picchia: era incinta, ora ha perso il bambino -