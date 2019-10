Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 22 ottobre 2019) Skuola.net ha intervistato 4mila giovani tra gli 11 e i 25 anni chiedendo loro di aprire per pochi istanti i loro telefoni e di rivelarne i segreti. Un terzo di loro ha, nella galleria delle, delle foto e dei video che potrebbe metterlo nei guai.Cosa contengono davvero glidei ragazzi di oggi? Quale mondo misterioso si cela trae gruppi sulle App di messaggistica? Skuola.net ha deciso di porre queste domande ai diretti interessati, intervistando oltre 4mila ragazzi tra gli 11 e i 25 anni.Conversazioni blindate, video pornografici, challenge pericolose e non solo: in almeno 1 caso su 3 spiare nel telefono dei ragazzi potrebbe portare a galla delquanto meno ‘discutibile’. L’indagine ha preso il via da un evento che ha scosso l’opinione pubblica nei giorni scorsi, quando unaintitolata “The Shoah Party” è stata ...

HuffPostItalia : Non sbloccate quello smartphone: nelle chat di 1 ragazzo su 3 gira materiale ‘forte’ - Helpisonlus : 'Verrebbe quasi da dire “Non sbloccate quello smartphone”: il rischio è di trovarci qualcosa di inaspettato..' - leggoit : Non sbloccate quello #smartphone: nelle chat di 1 ragazzo su 3 gira materiale ‘forte’ -