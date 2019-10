Manovra | bozza decreto fiscale | stretta sul contante dal pos ai superbonus

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 22 ottobre 2019) Il duello all’evasione è vivo nelladel: limita l’uso del denaroa mille euro. Laeconomica 2020 parte con un déjà-vu sull’uso del, reintroducendo le limitazioni del denaro liquido proposte dal Governo Monti. Precisamente ilprevede per i primi due anni una riduzione delda 3 mila a 2 mila euro; poi scatterà dal primo gennaio 2022 la soglia dei mille euro. Al momento l'introduzione della misura di riduzione del denaro è slittata a luglio 2020. Il Governo sta elaborando soluzioni per diminuire la moneta in circolazione come piano anti-evasione, c’è da dire che, restano da definire ancora le misure per cui si prevede il carcere per gli evasori e le multe dirette ai commercianti che rifiutano il pagamento con le carte. La novità ruotano sulle agevolazioni per i cittadini che incrementano l’uso delle carte per i ...

