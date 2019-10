Google Home e Home Mini non funzionano più | ecco che cosa sta accadendo

Google Home e Home Mini che non funzionano più : ecco che cosa sta accadendo : Diversi utenti lamentano l'impossibilità di utilizzare i Google Home e Home Mini a seguito di un aggiornamento firmware via OTA L'articolo Google Home e Home Mini che non funzionano più: ecco che cosa sta accadendo proviene da TuttoAndroid.

Gli utenti di Google Home e Amazon Alexa sono potenzialmente a rischio di phishing. Ecco una dimostrazione di come sarebbe piuttosto semplice rubare conversazioni, password e dati sensibili con app malevole di terze parti.

I processi di configurazione dei dispositivi smart per la casa possono richiedere tempo ed energie, soprattutto ai meno avvezzi alla tecnologia

Al Made by Google sono stati presentati due nuovi prodotti della famiglia Google Nest: il nuovo router mesh Nest WiFi e Nest Mini, remake del piccolo speaker intelligente.

Se utilizzate Google Assistant potreste ricevere in regalo un Google Home Mini pagando solamente la spedizione.

Il team dell'app Google Home ha rilasciato un nuovo aggiornamento della versione dedicata ai dispositivi Android, portandola alla release 2.14.50

Il 2019 è stato sicuramente l'anno della rinascita degli assistenti vocali. Il motivo principale va ricercato nell'evoluzione e nella commercializzazione (per la prima volta anche in Italia) degli smart speaker. Tra i più richiesti

Mentre Google Chrome si prepara a utilizzare l'AI per aiutare le persone con problemi visivi Google Home e Duo si aggiornano con importanti novità.

Timide segnalazioni si affacciano sulla rete al riguardo di un regalo promosso da Google nei confronti di alcuni utenti iscritti a YouTube Premium e YouTube Music. "Abbiamo un regalo per te. In segno di riconoscenza verso gli abbonati ti regaliamo un Google Home Mini". Le segnalazioni al momento provengono da un numero ristretto di utenti, il che può significare che l'iniziativa è partita da poco oppure che Google non ha ...

Il tema della Domotica e della Casa Intelligente è sempre più acceso, e tra i dispositivi più facili da reperire ci sono le Lampadine WiFi. Ora che gli assistenti vocali sono sempre più diffusi nelle nostre case

(Foto: Lorenzo Longihtano) Sempre più persone puntano su Google Home per la gestione della domotica e per la bontà e l'universalità di Google Assistant. Tuttavia, spesso e volentieri si riscontrano problemi che vanno a inficiare il corretto funzionamento degli smart speaker e smart display connessi all'impianto casalingo. Abbiamo riassunto tre casistiche molto comuni con relative, semplici, risoluzioni. Google Home non trova ...

MediaWorld propone il bundle composto da Google Nest Hub e Google Home Mini a un prezzo scontato di poco più del 30%: l'offerta è valida solo fino a domani nei negozi e online.

Numerose novità in arrivo in diversi servizi di Google e ancora una volta dietro a queste scoperte c'è la sviluppatrice Jane Wong che ha scavato all'interno dei codici per anticipare cosa si vedrà su Google Home, Google Foto, Google One e Google News. Niente di davvero trascendentale, ma comunque sintomo che qualcosa si sta muovendo