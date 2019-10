Cile | una protesta senza leader tra vandalismi e dietrologie Cosa può succedere ora?

Mamma stressata in gravidanza? Più faCile che nasca una femmina : Se la Mamma è fisicamente stressata in gravidanza, è più probabile l’arrivo di una femmina. Non si tratta di un convinzione popolare ma del risultato di una ricerca, realizzata dalla Columbia University (Usa) e pubblicata su ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’ (Pnas), secondo la quale il fenomeno si spiega con il fatto che gli embrioni maschi sono più sensibili allo stress ambientale. Gli embrioni femmina, dunque, ...

Non solo Cile : perché il Sud America è una polveriera : Il presidente del Paese più ricco dell’America meridionale dichiara lo stato d’emergenza. Ma neanche Argentina, Brasile ed Ecuador se la passano benissimo. Effetto di America First? Una cosa è certa: l’instabilità economica crea turbolenze politiche

Destiny 2 : Bungie rimuove il fuCile a fusione Telesto perché carica la Super senza una singola uccisione : Bungie è stato costretto a rimuovere il fucile a fusione Telesto da Destiny 2 dopo che i giocatori hanno scoperto un exploit che permette loro di riempire la barra della Super senza sparare ad un singolo nemico.In generale per riempire la barra, i giocatori devono uccidere una serie di avversari: in questo caso bastava sparare a terra e lanciare una granata sui proiettili che si attaccano al terreno per avere la Super carica. Inoltre, ...

Vi ricordate Katia Noventa? La ex showgirl oggi ha una nuova vita. DiffiCile immaginarla in questi panni… Il racconto a Storie Italiane : Katia Noventa, giornalista ed ex showgirl, ha cambiato completamente vita. Nella puntata di lunedì 21 ottobre, la Noventa è stata ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane. Il tema della puntata: la nudità. L’ultima volta che Katia Noventa era apparsa in pubblico risale a qualche settimana: in quell’occasione, sempre a Storie Italiane, Katia Noventa aveva spiegato come era cambiata la sua vita quando si era avvicinata alla fede. È stata una ...

Ancelotti che senza battere sopracciglio parla di Insigne - di una settimana diffiCile e di Ibrahimovic : Le dieci cose che vogliamo ricordare di questa partita che ci restituisce il gol e la vittoria. Uno. Il giallo a Koulibaly. Dopo soli quattro minuti fa un’entrata vigorosa lontano dall’area anziché accompagnare l’azione. Non è un’entrata in affanno. È un’entrata esuberante. Di superiorità mentale. È un intervento inutile, lo mette nella spiacevole condizione di dover giocare 86 minuti col freno a mano, ma racconta pure della ritrovata ...

A Santiago - in Cile - è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo una giornata di violenti scontri per l’aumento delle tariffe dei mezzi pubblici : A Santiago, in Cile, è stato dichiarato lo stato di emergenza dopo una giornata di violenti scontri per l’aumento delle tariffe dei mezzi pubblici. Le proteste, iniziate dopo l’annuncio di aumenti dei biglietti fino a 831 pesos Cileni (circa 1 euro),

Vengono licenziati - giocano al lotto e succede una cosa diffiCile da credere : Un gruppetto di amici e colleghi di lavoro composto da 18 persone è stato licenziato dall’azienda presso cui lavoravano. Il gruppetto, molto giù di morale per le prospettive di vita che erano davanti a loro, ha provato a tirarsi un po’ su giocando insieme al lotto. Superando ogni aspettativa e ogni loro sogno, hanno vinto sette milioni di dollari che hanno diviso in parti uguali garantendosi un’ottima rendita per gli anni futuri. Uno ...

Passeggia vicino al mare e trova una bottiglia con un messaggio dentro - cosa accade dopo è diffiCile da credere : Un ragazzo russo di 13 anni stava Passeggiando con i suoi genitori tra le dune del promontorio di Curonian, che collega l’enclave russa di Kaliningrad con la Lituania. Ad un certo punto la sua attenzione è stata attirata da una bottiglia. L’ha presa e ha visto che dentro c’era un messaggio che diceva così: ”Mi chiamo Frank e ho 5 anni. Io e mio padre stiamo viaggiando in nave verso la Danimarca. Se trovi questa lettera, ti prego di scrivermi, ...

Sesso orale : “Spesso per una donna è più faCile fare una fellatio piuttosto che rifiutarla” : La sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo il tema del Sesso orale e della fellatio. “Secondo alcuni recenti dati oltre l’80% dei giovani pratica il Sesso orale (fellatio e cunnilingus) è una dato che ci fa capire come sia cambiata la visione della sessualità nei giovani di oggi che tendono di contro a fare meno Sesso. I rapporti orali ...

Milan - Tardelli spezza una lancia a favore di Pioli : “allenatore che studia e lavora. Può fare bene in una situazione diffiCile” : L’arrivo di Stefano Pioli al Milan non è stato accolto con grande scetticismo dai tifosi: Marco Tardelli prova a fare cambiare idea sul suo ex compagno alla Juventus Esonerato Giampalo, preso atto del mancato arrivo di Spalletti, il Milan ha deciso di puntare su Stefano Pioli. Un piano B, ma anche una decisione di secondo piano: così è stata percepita la firma dell’ex allenatore della Fiorentina da parte dei tifosi rossoneri. ...

Il volo - Gianluca Ginoble fa una confessione intima : “Non è faCile…” : Gianluca Ginoble de Il volo parla di Piero Barone e Ignazio Boschetto Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, in arte Il volo, festeggiano quest’anno dieci anni di attività. In occasione della ricorrenza Canale5 dedicherà una speciale serata ai tre cantanti, cresciuti nel talent di Antonella Clerici, a novembre. Intanto Il volo è impegnato nel tour in giro per il mondo e continua ad avere un seguito enorme, grazie al bel ...

LIVE Moto3 - GP Thailandia 2019 in DIRETTA : Dalla Porta - serve una rimonta diffiCile. Canet favorito : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione del weekend – Cronaca qualifiche – Programma di giornata Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio di Thailandia 2019, quindicesima e quintultima prova stagionale del Mondiale Moto3. Siamo arrivati al momento della verità in quel di Buriram, con la classe leggera che si appresta ad affrontare una delle corse più impegnative e spettacolari ...

Fiorentina-Udinese - Montella : “Sarà una gara diffiCile. Ribery? Non me l’aspettavo” : Quella contro l’Udinese “è una partita che non le nasconde per niente le insidie perché ci sono, sono visibili. Loro sono una squadra molto fisica, che sa difendersi, pericolosa in contropiede, in velocità, che contrattacca con cinque, anche sei calciatori. Quindi è una partita in cui ci vorrà calma, pazienza, testa, oltre che determinazione e velocità con la palla. Mi aspetto una gara difficile”. Lo ha detto il tecnico ...

