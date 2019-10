“Ci sposiamo” Uomini e Donne | l’annuncio in studio davanti a Maria | scendono tante

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 22 ottobre 2019) Una puntata ricca di spunti quella di oggi dicon il trono over che riserveràsorprese. Nel corso della puntata, vedremo ancora al centro delloIda Platano che ha dichiarato di non sentire più un sentimento forte nei confronti di Riccardo Guarnieri. Le troppe delusioni e i continui sfoghi del passato sembrano aver segnato Ida, la quale ha dato questa triste notizia al Guarnieri. Un discorso inaspettato quello della Platano, che invece durante la settimana ha cercato Armando Incarnato. Ed è proprio lui oggi a tenere accesa la discussione. Una situazione a cui fan disi sono ormai abituati. Non si sono abituati invece a quello che succederà poi.De Filippi farà entrare due ospiti, Edoardo e Chiara. I due ex partecipanti del Trono Over dichiarano di essere felici e sereni. Non solo, la coppia annuncia il suo matrimonio. Continua dopo la ...

