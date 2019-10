Astrofisiche | innovatrici ed esperte di intelligenza artificiale | a Pisa arriva “La

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 22 ottobre 2019) L’astrofisica Sandra Savaglio, l’esperta di data mining Fosca Giannotti, le docenti Chiara Bodei e Nicoletta De Francesco: scienziate,di fisica e informatica, saranno le protagoniste del primo appuntamento con “La scienza delle ragazze“, venerdì 25 ottobre alle 15.30 nella sala Titta Ruffo del Teatro Verdi, con ingresso libero. Un incontro organizzato dall’Università di, col patrocinio del Comune di, per promuovere la parità di genere nelle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) nell’ambito di “Informatica50”, il ciclo di eventi che celebra il mezzo secolo del corso di laurea in Informatica dell’ateneono, primo in Italia e catalizzatore di talenti e trasformazioni tecnologiche. Quattro le relatrici per fare il punto sul gender gap nel mondo della scienza, moderate da Concita De Gregorio: da Sandra Savaglio, tra ...

