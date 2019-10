Torino | grave incendio Cavallerizza Reale Video tetto in fiamme | Cirio vs Appendino

Torino - investito mentre attraversa la strada : grave 85enne disabile : Federico Garau investito in pieno mentre cercava di attraversare corso Monte Cucco a bordo della propria carrozzina elettrica, l'anziano si trova ora ricoverato al Cto in gravi condizioni. Sul luogo dell'incidente la squadra infortunistica della polizia municipale Gravissimo incidente sabato mattina a Torino, dove un uomo a bordo della propria carrozzina è stato investito in pieno da un'auto mentre attraversava la strada, ed ora le ...

Torino - si rovescia addosso una pentola con olio bollente : grave bimbo di 18 mesi : A Giaveno, in provincia di Torino, un bimbo di 18 mesi si è rovesciato addosso una pentola contenente olio bollente con la quale la mamma stava cucinando sul terrazzo di casa. Ricoverato in rianimazione all'ospedale Regina Margherita, la sua prognosi è riservata. Sul fatto indagano i carabinieri.\\E' ricoverato in gravi condizioni un bambino di soli 18 mesi, che si è gettato addosso una pentola contenente olio bollente mentre si trovava sul ...