Sconcerti | troppo silenzio sul fallo di mano di De Ligt

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Sul Corriere della Sera Marioesamina il weekend di campionato. “Il Milan di Pioli ha fatto un giro largo intorno a se stesso ed è poi tornato quello di Giampaolo”. Le novità erano Leao e Paquetà, ma dopo un’ora sono usciti esauriti, sull’1-1. Il problema del Milan continua, insomma. “Se Pioli arriva alle stesse conclusioni di Giampaolo vuol dire che una realtà grigia è molto vicina a questo Milan, incapace di continuità come un’acqua gasata stappata il giorno prima, pieno di mezzi buoni giocatori che spengono in fretta la metà che serve”. La Juventus ha giocato bene per metà partita, poi si è specchiata. “L’effetto Sarri rischia di trasformare in piccole caricature i giocatori di fantasia. Bravi e leziosi se credono il risultato tranquillo. Così rischiano di raccontarsi un’altra partita”. Sono sei partite (su 8) che la Juve ...

napolista : #Sconcerti: troppo silenzio sul fallo di mano di #DeLigt Sul Corriere della Sera l’analisi delle partite del weeke… - CalcioNapoli24 : - golinofranko : RT @tuttonapoli: Sconcerti, attacco frontale: 'Troppo silenzio sul fallo di mano di De Ligt, è rigore! La conferma arrivata sul fallo di Co… -