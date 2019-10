Fonte : romadailynews

(Di lunedì 21 ottobre 2019)– Andrea Silvestrini, segretario del Partito Socialista di, si è così espresso in una nota in merito a: “Si apra subito il dialogo e il dibattito rispetto alle candidature per la prossima elezione suppletiva al collegio uninominale Lazio 1 per la Camera dei Deputati. L’elezione investe quartieri importanti della città dove occorre contrastare insieme l’avanzata del centrodestra riunito nella manifestazione di sabato a San Giovanni. Per vincere abbiamo bisogno di un candidato legato al territorio e che arrivi al momento del voto con il sostegno più ampio possibile e questa condizione la si può ottenere solo attraverso ledi, non solo a noi Socialisti, ma a tutto il campo del centrosinistra, che lo spirito di, tanto evocato al momento della sua elezione a segretario dem, si costruisce nella pratica ...

romadailynews : Psi #Roma: Zingaretti deve dimostrare volontà di #coalizione, vogliamo #primarie: Roma… - Pinosuma1 : @rosa857 Gli ex DC ed ex Psi fanno un baffo a questi nuovi coccodrilli !!! Si sono integrati alla grande nel '' s… - PsiBologna : RT @PsiBologna: A Roma la #Raggi è imbarazzante, incapace e non amministra bene la città Se per il PD da nociva diventa 'neutra' chi la vor… -