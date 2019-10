CRISTANTE E KALINIC | INFORTUNI ROMA CHOC Bryan torna nel 2020 | Nikola

Roma - più che un'emergenza infortuni è una maledizione : Kalinic e CRISTANTE - due lunghi stop : Che questa non fosse la stagione della Roma lo si era capito. Il pareggio deludente di Genova con la Sampdoria fanalino di coda ha portato in dote alla squadra di Paulo Fonseca altri due infortuni, per di più gravi. Il centrocampista della Nazionale Bryan Cristante ha dovuto lasciare il terreno di g

Roma - grana infortuni : out anche CRISTANTE e Kalinic - tempi di recupero lunghissimi! : infortuni Roma- Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo un inizio di stagione caratterizzato dai tanti infortuni, dopo il match di ieri pomeriggio contro la Sampdoria, Fonseca dovrà rinunciare a Cristante e Kalinic per un lungo periodo. Il primo ha riportato un problema serio al tendine del pube, stop di circa 3 mesi dopo l’intervento […] L'articolo Roma, grana infortuni: out anche Cristante e Kalinic, tempi di recupero lunghissimi! ...

Roma – Terribili notizie : distacco del tendine dell’adduttore per CRISTANTE - situazione meno grave per Kalinic : Aggiornamenti sulle condizioni di Cristante e Kalinic: si mette male per la Roma Si mette male per Cristante e la Roma di Paulo Fonseca, che perde pezzi. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore italiano hanno evidenziato un distacco del tendine dell’adduttore destro. E’ improbabile che il giocatore della Roma possa rivedere il campo prima del 2020, ma intanto il club è all’opera per capire quale ...

Roma - infermeria da record : CRISTANTE rischia 3 mesi di stop - Kalinic 2 : Più che uno spogliatoio, un reparto ospedaliero. La Roma perde altri due pezzi e allunga l’incredibile serie di infortuni che sta funestando la sua stagione. Gli ultimi due nuovi acquisti dell’infermeria giallorossa sono Nikola Kalinic e Bryan Cristante, costretti a fermarsi ieri nel match contro la Sampdoria. E sono due stop pesanti. Per la Gazzetta dello Sport, “la situazione che preoccupa di più è quella del centrocampista che ha ...