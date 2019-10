Fonte : oasport

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Dopo alcuni giorni di attesa è arrivato l’annunciodella Umana, che ha comunicato di aver trovato un accordo conper il prosieguo della stagione 2019-2020. Per la società veneta si tratta di un colpo molto importante per rilanciare ulteriormente le proprie ambizioni di riconfermarsi al vertice in Italia (dopo due Scudetti negli ultimi tre anni) provando allo stesso tempo a fare strada anche in EuroCup per provare a sognare la qualificazione per l’Eurolega, riservata alle finaliste della seconda competizione continentale per importanza a livello di club.è una guardia americana molto talentuosa di 190 centimetri, nato il 7 dicembre 1988 a Stone Mountain (Georgia). Dopo essere stato scelto dai Los Angeles Lakers al secondo giro del draft 2011, è approdato in Europa nel 2013-2014 vestendo la maglia dell’Unics Kazan e poi ...

OA_Sport : Basket: ufficiale l’arrivo di Andrew Goudelock alla Reyer Venezia - Pianeta_Basket : UFFICIALE A - Andrew Goudelock è un nuovo giocatore della Reyer Venezia - Pianeta_Basket : A2 - Nota ufficiale della Pallacanestro Trapani -