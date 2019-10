ATP Basilea – Buona la prima per Federer | Gojowczyk eliminato in meno di un’ora

Fonte : sportfair

(Di lunedì 21 ottobre 2019)trionfa all’esordio nel torneo ATP di: il tedescoin due set E’ tornato in campo davanti al suo pubblico, Roger, ottenendo subito una splendida vittoria. Il numero 3 al mondo ha esordito oggi al torneo ATP di, in corso sui campi in cemento della città svizzera, mandando al tappeto indi un’ora il tedesco: asono bastati 54 minuti per aggiudicarsi il match, col punteggio di 6-2, 6-1, staccando così il pass per gli ottavi di finale, dove farà i conti col vincitore della sfida tra Albot e Lajovic.L'articolo ATPlaperindi un’ora SPORTFAIR.

RSIsport : ?????? #SwissIndoors Debutto sul velluto per @rogerfederer a Basilea, con una vittoria ottenuta in appena 53' in quel… - CrisLionLeo : R1 dell'ATP500 di Basilea e lo stadio è pieno come se fosse la finale... Re Roger gioca a casa... Svelato l'arcan… - Matt_Orlandi : LIVE #Federer - #Gojowczyk, diretta e risultato in tempo reale #AtpBasel 2019: inizio ore 19.00 @_SuperNews_ -