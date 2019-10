Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Faticosamente. Tutte faticosamente. Tutte faticano a reggere il ritmo. Palpitazioni all’Olimpico. Dove ci sono due partite. Primo tempo di una Dea stellare che impone un dominio impressionante. Gasp mischia le carte ed Inzaghi non ci capisce nulla. Tre goal, partita chiusa. E invece no. Perché nella ripresa cambia tutto. I bergamaschi rallentano. Forse perché pensano al City. Forse semplicemente perché non reggono quell’ uno contro uno a tutto campo così dispendioso. E l’incredibile accade. Gli Aquilotti compiono l’impresa e i tifosi impazziscono. Il Gasparotto mostrerà la sua stoffa ruvida e la sua tacca mezzana quando incredulo e inviperito si scaglierà contro i rigori procurati da Ciruzzo di Torre per mascherare lacune spaventose di tenuta mentale e di gestione del risultato. Lacune che tra l’altro appaiono tristemente evidenti non appena la squadra scavalca le Alpi Orobie a sfidare ...

napolista : Al Tuts Bakery, a Palo Alto, c’è un cameriere alto e gentile: è Hakan Sukur In Turchia gli hanno confiscato i beni… -