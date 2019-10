Fonte : blogo

(Di domenica 20 ottobre 2019) Maratona Raznovich o Camila Raznovich formato d'Urso in questo 20 ottobre 2019: la conduttrice ex Mtv sarà al timone di ben due programmi in questa domenica di Rai3:16 torna con l'appuntamento con, mentre alle 20.30 decretera Il borgo dei borghi.seguira in liveblogging ladelladella trasmissione condotta in passato da Licia Colò.Ospite fisso di questa nuova edizione sarà il geologo Mario Tozzi con una rubrica sullo stato del pianeta Terra, prendendo a esempio l'isola di Aruba. In questo primo atto vedremo la nuova serie de I viaggi al rallentatore di Gabriele Saluci e Lodovico de Maistre alla volta del Perù, partendo da Macchu Picchu ecosiddette Montagne Colorate. Tra gli ospiti di oggi si segnala anche Francesco Barberini, 13enne baby-ornitologo che lancera il suo nuovo show nientemeno che con Piero Angela e Noa.prosegui la ...

SerieTvserie : Kilimangiaro, prima puntata in diretta su TvBlog dalle 16 - zazoomnews : Kilimangiaro – Prima puntata del 20 ottobre 2019 – Anticipazioni mete e ospiti. - #Kilimangiaro #Prima #puntata… - zazoomblog : Kilimangiaro – Prima puntata del 20 ottobre 2019 – Anticipazioni mete e ospiti. - #Kilimangiaro #Prima #puntata… -