WhatsApp si aggiorna ancora in beta con altre novità per il tema scuro

WhatsApp si aggiorna in beta con una nuova splashscreen e segni concreti di tema scuro : La più recente beta di WhatsApp , numero 2.19.297, conferma i lavori sul tema scuro e porta con sé una nuova splashscreen , ossia una nuova schermata di avvio che compare all'apertura dell'applicazione. L'articolo WhatsApp si aggiorna in beta con una nuova splashscreen e segni concreti di tema scuro proviene da TuttoAndroid.

WhatsApp : scoperta una vulnerabilità che potrebbe compromettere le chat - aggiornate l’app : Le versioni di WhatsApp per Android precedenti alla 2.19.244 hanno una pericolosa falla nella sicurezza che può permettere a un cyber criminale di compromettere sessioni, file e messaggi di chat mediante una GIF malevola. Il problema è stato portato alla luce da un ricercatore per la sicurezza che si fa chiamare Awakened. Ha pubblicato infatti sul sito Github la sua scoperta . Prima di rendere pubblica la minaccia, l’esperto ha ...

In tilt WhatsApp con una GIF : vi conviene aggiornare adesso : WhatsApp è molto utilizzato, e proprio per questo spesso sotto assedio. Secondo le più recenti scoperte sarebbe sufficiente inoltrare una specifica GIP animata per farlo andare in tilt, cosicché un qualsiasi malfattore possa accedere alla cronologia dei messaggi ed ai file del telefono del povero sventurato. Il rischio è da ricercarsi in un bug double-free che colpisce WhatsApp, ed affonda le proprie radici in un disturbo della memoria che può ...