MotoGP | GP Giappone 2019 | Valentino Rossi | ora serve il cuore Una rimonta d’orgoglio per

MotoGP su TV8 - a che ora inizia la gara del GP del Giappone 2019 e come vederla gratis e in chiaro : Domani, domenica 20 ottobre, a Motegi andrà in scena il sedicesimo round stagionale del Motomondiale 2019; si corre il Gran Premio del Giappone che inaugura un trittico di gare tutto asiatico che porterà team e piloti all’atto conclusivo di Valencia alla fine di novembre. Marc Marquez non è arrivato a Motegi scarico dopo la conquista dell’ottavo titolo che è arrivata anche per la matematica la settimana scorsa In Thailandia, e si è ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Jorge Lorenzo - ennesima figuraccia in qualifica davanti ai capi della Honda. Futuro sempre più incerto e addio da non scartare : Jorge Lorenzo, una crisi senza fine. Potrebbe essere il titolo di un film e nel caso del maiorchino sarebbe un horror. ennesima figuraccia nel corso delle qualifiche, quella del cinque volte iridato sul tracciato di Motegi (Giappone), nell’appuntamento di casa della Honda. La RC213V continua ad essere un enigma per l’iberico che, ancora una volta, sarà nelle retrovie, avendo rimediato quasi 3″ (19°) dal compagno di team Marc ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Giappone 2019 : “Non sto bene con la moto - Honda sa dei problemi. ll prossimo anno…” : Jorge Lorenzo non riesce davvero a dare un senso alla sua stagione che si sta rivelando sempre più complicata in sella alla Honda, lo spagnolo non è andato oltre il 19esimo posto nelle qualifiche del GP del Giappone e domani si preannuncia una gara molto complessa per l’iberico che prosegue nel proprio calvario. Jorge Lorenzo ha analizzato la situazione ai microfoni di Marca: “Non sarò nè il primo nè l’ultimo a ottenere ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Giappone 2019 : “Peccato per il settimo tempo - il feeling non è male ma…” : Andrea Dovizioso non può essere contento del settimo posto nelle qualifiche del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, il forlivese ha sofferto molto più del previsto le basse temperature, non trovando la quadra con il set-up, soprattutto nel time-attack. Tuttavia, il ducatista è abbastanza confidente di poter fare meglio in gara, anche se la partenza sarà decisiva per non perdere posizioni e ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Giappone 2019 : “Cercherò di partire forte per essere in lotta con i primi” : Maverick Vinales ha concluso in quarta posizione le qualifiche del GP del Giappone, quartultima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Motegi, lo spagnolo della Yamaha vuole recitare un ruolo da protagonista in vista della corsa di domani, che dovrebbe essere su pista asciutta. Nel time-attack, invece, le condizioni erano umide e quindi non era semplice massimizzare la propria prestazione. Maverick, da par suo, ha mostrato ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Giappone 2019 : “Non sono stato perfetto - domani sarà fondamentale la scelta delle gomme” : Decimo posto. Quarta fila. Non il risultato che Valentino Rossi sognava dalle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Il “Dottore”, infatti, confidava in una prestazione migliore dopo i buoni segnali messi in mostra nella giornata di venerdì. La pioggia ha scombinato un po’ i piani di lavoro, ma nel complesso il sabato di Motegi non è da buttare secondo il nove volte campione del mondo, come conferma ai ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Morbidelli e Quartararo danno una lezione a Vinales e Valentino Rossi. La Yamaha non ufficiale si conferma più performante : Si dice che talvolta l’allievo superi il maestro. Nel caso del team Yamaha Petronas si può ormai dire che la squadra satellite della scuderia di Iwata stia attentando alla leadership in pista dei “cugini” e lo ha dimostrato anche oggi nel corso delle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Due piloti in prima fila sono un risultato davvero eccellente che va a dare ulteriore fiducia ad un gruppo già di suo in ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : analisi delle qualifiche. Marc Marquez senza rivali con condizioni meteo incerte. Più equilibrio in gara : Mancava solo Motegi, l’unico circuito dell’attuale calendario in cui Marc Marquez non era mai riuscito a centrare una pole position in carriera. Come potesse andare a finire la qualifica del GP del Giappone 2019 di MotoGP non era difficile da prevedere e, nonostante un tracciato ancora leggermente umido per via della pioggia caduta in mattinata, il cannibale spagnolo ha completato la propria scintillante collezione regolando ...

MotoGP - GP Giappone 2019 : Franco Morbidelli - una reazione da campione. Il romano risponde all’ascesa di Quartararo e mette paura a Marquez : Sono passati ben cinque mesi ma alla fine Franco Morbidelli ce l’ha fatta ed è riuscito a tornare davanti a Fabio Quartararo in qualifica. Il 24enne italo-brasiliano si è reso quest’oggi protagonista di una prestazione strepitosa che gli ha permesso di guadagnarsi la seconda piazzola in griglia di partenza nel Gran Premio del Giappone 2019, sedicesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Per il romano del Team Yamaha ...

Fabio Quartararo MotoGP - GP Giappone 2019 : “Un ottimo risultato di squadra - domani punterò al successo” : Sorride Fabio Quartararo e sorride anche tutto il suo team Yamaha Petronas. Due piloti in prima fila sono un risultato davvero eccellente e confermano anche come il processo di crescita della moto di Iwata sia davvero ad un buon punto. Quest’oggi il francese, dopo un buon numero di pole position, si deve accontentare del terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP alle spalle del compagno di scuderia Franco ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Giappone 2019 : risultato e classifica qualifiche. Marquez in pole davanti a Morbidelli - Dovizioso 7° e Valentino Rossi 10° : Le qualifiche del GP del Giappone, quartultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, sono andate in scena sul tracciato di Motegi. Marc Marquez ottiene la pole position, davanti alle due Yamaha Petronas di Franco Morbidelli e di Fabio Quartararo. Andrea Dovizioso è settimo e Valentino Rossi 10°. Di seguito l’ordine dei tempi aggiornati: Griglia di partenza MotoGP, GP Giappone 2019: risultato e classifica qualifiche 1 93 Marc Marquez SPA ...