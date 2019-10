Pamela Prati torna a Non è l' Arena Stavolta si scontrerà con Roberto D' Agostino

Pamela Prati va a nozze (in fiera) : Pamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiPamela PratiDello scandalo Mark Caltagirone, apoteosi di ogni finto fidanzato, resta solo qualche battuta da pronunciare a cena. I più nostalgici del finto fidanzato-promesso-sposo di Pamela Prati continuano a seguirne le gesta in finti (ovviamente) profili social, ma il caso dell’anno ha ormai fatto il suo corso. Le presunte burattinaie (Eliana Michelazzo e/o Pamela Perricciolo), ...

Pietro Tartaglione contro Pamela Prati lei s’inventa cose noi la premiamo : Il video pubblicato su “Instagram” da Pietro Tartaglione ha fatto il giro del web si è scagliato contro Pamela Prati e ha definito una vergogna la sua presenza alla manifestazione “Nozze in Fiera – Salone Mediterraneo della Sposa”. La presenza non era indicata: “Questa si è inventata un matrimonio ha detto sul social si è inventata dei figli, un compagno, un marito, si è inventata malattia che avevano queste povere creature immaginarie. E ...

Pamela Prati beccata da sola - di notte : “È stata lì 2 ore”. Le foto : Per mesi non si è parlato d’altro che del Pamela Prati Gate, del mai esistito futuro marito della showgirl Mark Caltagirone e della guerra a distanza tra bugie, accuse e smentite delle 3 protagoniste del caso, ossia Pamela Prati e le sue due ex socie Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Le ultime due, accusate dalla Prati di averla truffata, sono ormai lontane e la ex stella del Bagaglino ora si dedica a nuovi progetti. Come testimonial e ...

Pamela Prati fotografata nella notte : da sola in una sala Bingo : Da sola, nella notte, in una sala Bingo: Pamela Prati è stata immortalata dai fotografi di Diva e Donna durante una serata romana. Dopo lo scandalo Mark Caltagirone, la showgirl sarda sta vivendo una nuova fase della sua vita (e della carriera). Mentre nei programmi televisivi si parla sempre meno dell’affaire che l’ha vista coinvolta per diversi mesi, l’ex star del Bagaglino è tornata su Instagram. Appoggiata dai fan e da chi ...

Vieni da Me - Valeria Marini e il Prati Gate : «Pamela non ha la malizia di fare tutto questo - aveva un copione» : Valeria Marini torna a parlare del Prati Gate ospite di Caterina Balivo a ?Vieni da me?, ovvero le finte nozze fra Pamela Prati e l?inesistente imprenditore Marco, per gli amici...

