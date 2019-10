FIFA 20 | Franck Ribery critica EA per il suo aspetto nel gioco

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 18 ottobre 2019), ala della Fiorentina, ha recentemente "to" EA poiché all'interno di20 il suo avatar non gli assomiglia per niente. Il calciatore ha postato su Twitter un'immagine taggando Electronic Arts per avere delucidazioni."Ho giocato a20 con i miei figli non molto tempo fa. Hey, EA Sports, chi è questo tizio?". In effetti il volto diin20 non assomiglia minimamente alla sua controparte originale.Tuttavia, dopo pochissimo tempo, ad intromettersi è stato proprio l'account ufficiale di eFootball PES 2020 che ne ha approfittato per mostrare ildel titolo calcistico di Konami, prendendo in giro il suo concorrente. "Ehy! Conosci chi è questo ragazzo?" si legge nel tweet.Leggi altro...

