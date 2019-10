Rai 3 | chi è Stefano Coletta e come ha rilanciato il canale che piaceva solo a sinistra

Ciclismo - il Team BahRain annuncia nuovi corridori : arriva Capecchi - via Pozzovivo : Per il Team Bahrain Merida la stagione 2020 si aprirà con un deciso rinnovamento sia nei quadri dirigenziali e tecnici, che nell'organico dei corridori. Con l’ingresso di McLaren nel pacchetto azionario e l’arrivo di Rod Ellingworth come Team manager, si avvierà una sorta di seconda fase dopo il triennio iniziale che ha ruotato attorno a Vincenzo Nibali. Partito il campione siciliano il Team Bahrain si ricostruirà con nuovi leader e nuovi ...

Terzo episodio di Rocco Schiavone 3 su Rai2 il 16 ottobre - trama e anteprima video di Après le boule passe : Anche nel Terzo episodio di Rocco Schiavone 3 si continua ad affrontare il problema della ludopatia. Stasera, 16 ottobre, andrà in onda il penultimo appuntamento con la serie di Rai2 tratta dai romanzi di Antonio Manzini. Avevamo lasciato il personaggio interpretato da Marco Giallini tra dubbi e perplessità. Il vicequestore, dopo aver aiutato Italo a smascherare un gruppo di giocatori di poker, riceve una chiamata da Roma: Enzo Baiocchi ha ...

Guida Tv Mercoledì 16 ottobre - Rocco Schiavone su Rai 2 - Amici Celebrities su Canale 5 : Programmi tv di oggi Mercoledì – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 The Help Rai 2 ore 21:20 Rocco Schiavone 3×03 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Chi l’ha visto Canale 5 ore 21:40 Amici Celebrities (qui gli ospiti) Rete 4 ore 21:30 Fuori dal coro Italia 1 ore 21:20 Safe House – Nessuno è al sicuro La7 ore 21:20 Atlantide Tv8 ore 21:30 2012 Nove ore 21:30 L’Assedio Serie tv e film in Tv Guida ...

Rocco Schiavone 3 - la terza puntata mercoledì 16 ottobre su Rai 2 : Rocco Schiavone la terza stagione su Rai 2, anticipazioni terza puntata mercoledì 16 ottobre Nemmeno il tempo di iniziare che già siamo al penultimo appuntamento con Rocco Schiavone il burbero ispettore interpretato da Marco Giallini nato dalla penna di Antonio Manzini. Sono solo 4 i nuovi episodi e mercoledì 16 ottobre è in onda il terzo. La serie è prodotta da Rai Fiction, Cross Productions e Beta Film, e tratta dai romanzi editi da Sellerio, ...

Palermo : licenziati ultimi opeRai collettore fognario - Fillea 'chiarimenti su lavori' : Palermo, 15 ott. (Adnkronos) - Sono stati licenziati questa mattina gli ultimi dieci operai edili impegnati con la Cala Scarl nei lavori del collettore fognario di Palermo. La Fillea Cgil ha inviato una nota all'assessore Maria Prestigiacomo, al Rup Giuseppe Vicari e alla Cala Scarl per chiedere un

Il Collegio 4 : svelato il cast (e quando va in onda). Chi sono i protagonisti del reality di Rai 2 : Sta per partire Il Collegio 4, il reality basato sul format britannico ‘That’ll Teach ‘em’ di Channel 4 che vede come protagonisti diciotto adolescenti tra i 13 e i 17 anni devono studiare per quattro settimane in un Collegio in stile anni Sessanta, per conseguire il diploma di licenza media dell’epoca.\\Gli studenti, all’ingresso nella struttura, hanno l’obbligo di indossare le uniformi del Collegio (giacca blu, cravatta, pantaloni corti, ...

Il Collegio 4 cast - allievi e professori ufficiali : chi sono i nuovi protagonisti di Rai Due : cast Il Collegio 4, i venti allievi sono ormai ufficiali Il cast del programma Il Collegio 4 è ormai ufficiale e i venti allievi sono stati comunicati. La notizia arriva in anteprima da Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì 15 ottobre. La classe è equamente distribuita fra dieci ragazze e dieci ragazzi, […] L'articolo Il Collegio 4 cast, allievi e professori ufficiali: chi sono i nuovi protagonisti di Rai Due proviene da ...

Whirlpool Napoli - l’azienda : “Chiudiamo lo stabilimento il 1° novembre”. OpeRai bloccano l’autostrada : “Avanti con la lotta” : La vertenza Whirlpool si avvia verso lo scenario peggiore. L’azienda tira dritto e dopo l’incontro con il governo annuncia che con “rammarico”, vista la “mancata disponibilità” dell’esecutivo a discutere della cessione alla misteriosa Prs-Passive Refrigeration Solutions, chiuderà lo stabilimento di Napoli dal 1° novembre. La decisione ha provocato l’immediata reazione dei lavoratori: in 300 circa ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : i risultati di lunedì 14 ottobre. L’UcRaina centra la qualificazione - pareggio tra Francia e Turchia : Oggi si sono svolte sette partite valide per le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Il verdetto più importante è la qualificazione centrata dalL’Ucraina, mentre festa rimandata per l’Inghilterra, che vince comunque nettamente. Termina invece in parità lo scontro diretto per il primo posto tra Francia e Turchia. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio l’esito dei match odierni. Partiamo dal Gruppo A, dove l’Inghilterra travolge con un ...

Giro d’Italia 2020 - tutte le anticipazioni sul percorso e le tappe. Colle delle Finestre - Stelvio - FRaiteve : una sfilza di salite - occhio alle cronometro : Giovedì 24 ottobre verrà ufficialmente presentato il Giro d’Italia 2020 e conosceremo così definitivamente il percorso della prossima Corsa Rosa ma nel corso degli ultimi mesi si sono diffuse indiscrezioni e anticipazioni, proviamo a ricostruire quale sarà il probabile tracciato. Sicuramente si partirà da Budapest con una cronometro individuale di 9,5 chilometri caratterizzata da un finale abbastanza articolato. Si rimarrà poi in Ungheria ...

Auto si schianta contro guard Rail - morti 4 giovani : Forse un colpo di sonno improvviso, oppure una manovra azzardata con l'Auto che procedeva a forte velocita'. La Seat Leon che sbanda allo svincolo di Belpasso della strada statale 121 che collega Catania a Paterno' e si schianta contro il gard rail e si spezza in due parti. Sono gli istanti che hanno preceduto l'impatto micidiale dell'incidente stradale che ha distrutto quattro giovani vite: una strage. Erano da poco trascorse le cinque di ...

Catania - auto si schianta contro un guard Rail : morti Lucrezia - Salvatore - Erika e Manuel - due erano minorenni : Quattro giovani, compresi due minorenni, sono morti in un incidente stradale avvenuto all'alba sulla strada statale 121, Paternò-Catania, nello svincolo per Belpasso. Le vittime erano su...

