Milano | un bus con bambini a bordo esce di strada a Besate | “Tutti in buone condizioni”

Milano - studentessa violentata all'uscita della discoteca Old Fashion : abusata tra le auto parcheggiate : Una studentessa straniera da alcune settimane residente a Milano è stata aggredita e violentata all'esterno di una famosa discoteca del centro. Lo riportano oggi alcuni quotidiani. Sarebbe...

Milano : 38enne abusa per anni della nipote : Un 38enne è stato arrestato a Sesto San Giovanni (Milano) con l’accusa di aver abusato per anni della nipote che i genitori gli affidavano per andare a lavorare. Secondo quanto emerso dalle indagini, inoltre, l’uomo avrebbe costretto la ragazza al silenzio minacciando di abusare anche della sorella minore, qualora avesse raccontato quello che facevano ai genitori. Gli abusi sono iniziati nel 2013, quando la ragazza aveva solo 12 anni, e sono ...

Milano - donna vittima di abusi chiama i carabinieri : ‘Aiutatemi - non so dove sono’ : Una telefonata davvero drammatica è giunta ai carabinieri nel pomeriggio di domenica scorsa: “Ho subito violenza, vi prego, aiutatemi – implorava una voce femminile – non so nemmeno dove mi trovo”. Immediatamente è scattato l’allarme ed i militari dell'Arma, dopo i dovuti accertamenti, hanno scoperto il luogo da cui è partita la chiamata: un appartamento a Sesto San Giovanni, nell’hinterland milanese. Al termine delle indagini lampo in tarda ...

Fleet&Business Day - Il mondo delle flotte si incontra a Milano : Una giornata per capire dove andranno le flotte aziendali nei prossimi anni e analizzarne i processi di trasformazione: sono gli obiettivi della prima edizione del Fleet&Business Day, il convegno organizzato da Quattroruote che si tiene oggi presso l'hotel Nhow di Milano. L'iniziativa mette al centro del dibattito un percorso che si prospetta piuttosto lungo e difficoltoso, causa di forti mal di testa per i fleet manager, ma che al ...

Fleet & Business Day - Il mondo delle flotte si incontra a Milano : Una giornata per capire dove andranno le flotte aziendali nei prossimi anni e analizzarne i processi di trasformazione: sono gli obiettivi della prima edizione del Fleet&Business Day, il convegno organizzato da Quattroruote che si tiene oggi presso l'hotel Nhow di Milano. L'iniziativa mette al centro del dibattito un percorso che si prospetta piuttosto lungo e difficoltoso, causa di forti mal di testa per i Fleet manager, ma che al ...

Sciopero Atm Milano 27 settembre : metro ok/ Tram e bus : corse riprese dopo i gretini : Sciopero Atm Milano 27 settembre: metro ok. Le linee di Tram e bus interrotte per la manifestazione pro clima, sono tornate ad essere regolari

Sciopero per il clima - a Milano si fermano anche i bus : È un venerdì di Sciopero, in molti sensi, il 27 settembre. A quello per il clima dei Fridays For Future si aggiunge lo Sciopero dei mezzi pubblici, a Milano in particolare, e di altre categorie pubbliche e private indetto dai Cobas. CHI SI FERMA A Milano i dipendenti di Atm che aderiscono a Cub Trasporti e Cobas incrociano le braccia per 24 ore. Il servizio potrebbe avere problemi dalle 8 e 45 alle 15 e dalle 18 al termine delle corse di ...

Sciopero 27 settembre ATM a Milano : disagi per metro - tram e bus : Giornata di Sciopero il 27 settembre a Milano, quando incroceranno le braccia i dipendenti della società ATM. Sono previsti disagi per chi utilizza i mezzi di trasporto pubblico per spostarsi e andare al lavoro, come metro, tram e bus. Le due sigle sindacali che hanno indetto l'agitazione sono CUB Trasporti (Confederazione Unitaria di Base) e SOL Cobas (Sindacato Operai in Lotta). Per il capoluogo meneghino, quella di venerdì, sarà una giornata ...

Bus dirottato a Milano - al via il processo. I 50 studenti - le famiglie e gli accompagnatori si costituiscono parte civile : Prima udienza a Milano del processo a carico di Ousseynou Sy, l’autista che il 20 marzo scorso ha preso in ostaggio uno scuolabus a San Donato Milanese e dato fuoco al mezzo. I cinquanta studenti che erano a bordo, le loro famiglie e tre accompagnatori si sono costituiti parte civile davanti alla Corte d’Assise di Milano. Insieme a loro, anche il comune di Crema e la società proprietaria del mezzo di trasporto, Autoguidovie. ...

Milano - sequestrato il teatro Ciak : “Violate norme edilizie - opere abusive non demolite” : Mancata demolizione di opere abusive. Con questa accusa è stato sequestrato il teatro Ciak di Milano, in viale Puglie, in zona Corvetto. Gli agenti della Polizia locale e il personale della squadra di polizia giudiziaria del Dipartimento salute, ambiente e lavoro, coordinati dal pm Francesco De Tommasi, hanno apposto i sigilli ai tre cancelli d’ingresso e all’area del parco Alessandrini dove sorge la tensostruttura. Secondo l’ipotesi ...

Milano : occupano casa abusivamente e aggrediscono i poliziotti - arrestati : Milano, 6 set. (AdnKronos) - aggrediscono verbalmente e fisicamente due poliziotti che erano intervenuti per un alloggio occupato abusivamente. E' successo in viale Tibaldi a Milano dove i due agenti erano entrati in questa casa trovandovi una donna incinta. La 33enne è stata quindi raggiunta dalla

Milano : occupano casa abusivamente e aggrediscono i poliziotti - arrestati : Milano, 6 set. (AdnKronos) – aggrediscono verbalmente e fisicamente due poliziotti che erano intervenuti per un alloggio occupato abusivamente. E’ successo in viale Tibaldi a Milano dove i due agenti erano entrati in questa casa trovandovi una donna incinta. La 33enne è stata quindi raggiunta dalla madre e dal marito che era in compagnia di un terzo uomo. I due uomini hanno quindi aggredito gli agenti e sono stati accusati di ...

Milano : occupano casa abusivamente e aggrediscono i poliziotti - arrestati : Milano, 6 set. (AdnKronos) – aggrediscono verbalmente e fisicamente due poliziotti che erano intervenuti per un alloggio occupato abusivamente. E’ successo in viale Tibaldi a Milano dove i due agenti erano entrati in questa casa trovandovi una donna incinta. La 33enne è stata quindi raggiunta dalla madre e dal marito che era in compagnia di un terzo uomo. I due uomini hanno quindi aggredito gli agenti e sono stati accusati di ...

Milano : Foroni - 'luoghi di culto abusivi costituiscono illeciti penali' : Milano, 6 set. (AdnKronos) - Il centro culturale islamico di via Cavalcanti, a Milano, è abusivo. Lo afferma una sentenza della corte di Cassazione che ha confermato quanto espresso in primo e in secondo grado. Il centro infatti non ha i requisiti per essere trasformato in una moschea. "La sentenza