Invalido picchiato e derubato | arrestate due persone

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Roma – I Carabinieri hanno arrestato due tunisini di 33 e 35 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, che hanno aggredito con calci e pugni un Marocchino di 60 anni,al 100%, per rubargli il portafoglio. Le forze dell’ordine sono intervenute su segnalazione della stessa vittima, hanno raccolto la descrizione dei due soggetti e sono immediatamente partiti alla ricerca dei malviventi, trovati nel giro di poco tempo a via Marsala. Durante la perquisizione gli agenti hanno recuperato l’intera refurtiva, che è poi stata riconsegnata alla vittima. I due arrestati sono stati condotti in caserma e poi presso la casa circondariale di Regina Coeli, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L'articolodueproviene da RomaDailyNews.