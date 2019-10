Incidenti | bus esce di strada nel Milanese | 7 codici verdi

Incidenti : bus esce di strada nel Milanese - in buone condizioni bambini a bordo : Milano, 17 ott. (Adnkronos) - Un bus con numerosi bambini a bordo è uscito di strada a Besate, in provincia di Milano. I bambini starebbero tutti in buone condizioni, ma l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, ha dichiarato la maxiemergenza per il numero elevato di bimbi coinvolti.