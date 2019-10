Calciomercato Inter | a gennaio potrebbe tornare Keita Baldé per completare l' attacco

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 17 ottobre 2019) L'infortunio occorso ad Alexis Sanchez rischia di cambiare i piani dell'in vista dell'apertura della prossima finestra del. L'attaccante cileno, in seguito ad uno scontro di gioco con Cuadrado durante Cile-Colombia, ha riportato una lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra, e nelle scorse ore è già stato sottoposto advento chirurgico dal dottor Ramon Cugat. Dunque l'ex Manchester United dovrebbea giocare fra 70-90 giorni, ovvero dopo la sosta natalizia. L', a questo punto, si ritrova con gli uomini contati nel reparto offensivo. Non a caso, Antonio Conte ha bloccato la partenza del giovane Sebastiano Esposito per il Brasile in vista dei campionati del mondo Under 17, inserendolo a tutti gli effetti nel novero degli attaccanti su cui potrà contare in assenza di Sanchez. La carenza numerica emersa in questi ultimi ...

