Aurelio De Laurentiis Insigne capisca cosa vuole fare | Mertens in Cina? Vada

Napoli - Aurelio De Laurentiis vuota il sacco : "Quanto ho offerto a Mauro Icardi e all'Inter" : 60 milioni + bonus di 5 milioni e 12 milioni lordi di ingaggio. Ecco a quanto ammontava l'offerta del Napoli per strappare Mauro Icardi all'Inter durante la finestra estiva del calciomercato. Cifre non molto differenti da quelle che deve sborsare il Psg ai nerazzurri per riscattare il calciatore a f