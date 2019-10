Trieste si ferma per l' ultimo saluto ai poliziotti uccisi in Questura

Polizia Ragusa si ferma per funerali agenti uccisi a Trieste : Gli uomini e le donne della Polizia di Stato di Ragusa uniti nella preghiera in ricordo dei colleghi che uccisi a Trieste

Trieste - 17enne accoltellato : fermato un 15enne nordafricano che ha confermato l’aggressione. Da valutare la posizione di un 18enne kosovaro : Sono stati fermati due ragazzi per l’accoltellamento avvenuto a Trieste sulla Scala dei giganti, sabato 14 ottobre. Vittima un ragazzo di 17 anni, che è stato subito portato in ospedale e al momento si trova in condizioni stabili. Anche grazie alle immagini riprese dalle telecamere del circuito di videosorveglianza, il cerchio si è stretto intorno a due giovani, già noti alla polizia, e che risultavano coinvolti nella lite: un ragazzino ...

Basket - Serie A 2019-2020 : Sassari si ferma a Trieste! Primo ko per la capolista - sconfitta 59-65 : Rapida e quasi inaspettata arriva la prima sconfitta della stagione per i ragazzi allenati da Gianmarco Pozzecco che cadono nel lunch match della quarta giornata di Serie A di Basket 2019-2020. A conquistare i due punti è la Pallacanestro Trieste che invece trova la prima gioia mostrando che la classifica fino a questo momento palesata è quanto più bugiarda. Decisivi nell’occasione i 22 punti di DeQuan Jones, mentre in casa Banco di ...

Fermato Trieste - gip : mostrava lucidità : 16.31 Il dominicano Alejandro Stephan Meran Fermato per l'uccisione di due agenti di polizia a Trieste, durante la sparatoria ha mostrato "lucidità" nel portare avanti "l'azione aggressiva". E' quanto rilevato nel decreto di fermo del 29enne. Per il gip non ci sono riscontri oggettivi su una possibile malattia psichica dell'uomo. Subito dopo la sparatoria si era detto che il giovane era affetto da disturbi psichici.

Poliziotti uccisi a Trieste - la madre del fermato : “Non so come chiedere perdono” : “Mi dispiace tanto, non so come chiedere perdono a queste famiglie. Prego Dio che dia loro pace e che un giorno possano perdonare”.Betania, la madre del giovane indagato per la sparatoria avvenuta ieri in Questura a Trieste in cui sono morti due agenti, lo dice al Giornale Rai Rai. “Mi dispiace per quello che ha fatto mio figlio cosa si può dire ad un padre che perde un figlio o a un figlio che perde il padre? Non c’è ...

Sparatoria in Questura a Trieste - il fermato non risponde a inquirenti : Alejandro Augusto Stephan Meran, il domenicano che ha sparato all'interno della Questura di Trieste, ha sottratto le pistole ad entrambi i poliziotti che poi ha ucciso e non solo al primo agente che lo aveva accompagnato in bagno. Sono alcuni dei particolari che emergono sulla tragedia di venerdì 4. Intanto l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande degli inquirenti. I rilievi all’interno e all'esterno della Questura ...

Trieste - sparatoria Questura : due poliziotti uccisi da un domicano lì per controlli. Fermato anche il fratello : Trieste - Qualcuno dice sei, qualcun altro otto, altri parlano di poliziotti crivellati di proiettili. Pierluigi Rotta, agente scelto, di 34 anni, e Matteo De Menego, agente semplice, di 30 anni,...