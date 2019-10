Tempesta d’amore | Christoph tenta di uccidere Annabelle? Anticipazioni tedesche

Fonte : tvsoap

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) PerSullivan (Jenny Löffler) non è ancora arrivato il momento di lasciare il Fürstenhof. E, soprattutto, di chiudere definitivamente i conti con l’uomo più importante della sua vita: suo padre(Dieter Bach). Nelle prossime puntatedisarà infatti quest’ultimo a rendere la vita della bionda dark lady un vero inferno, arrivando ad uno scontro dalle conseguenze drammatiche… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!puntatein psichiatriae il dottor Borg,d’amore © ARD/Christof Arnold Proprio in questi giorni in Germaniasi è finalmente risvegliato dal lungo coma in cui è caduto in seguito all’incidente con Valentina (Paulina Hobratschk), da cui era stato investito con l’auto. L’albergatore ha così finalmente ...

watashiohozon : Mi sono appena ricordata che da piccina ogni volta che mi mettevano in punizione dovevo mettermi in ginocchio e con… - liebetheo : RT @LouBernadette: @liebetheo Tempesta d’amore la prima stagione ma parecchi anni fa. Non era neanche male ?? - liebetheo : RT @svgniappesi: @liebetheo io da piccola guardavo tempesta d’amore e pensavo si chiamasse “sei” perché nella sigla alla fine sembrava dice… -