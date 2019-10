Ok dal Tar Veneto | Uomo vitruviano di Leonardo può andare in Francia

L'oroscopo del weekend dal 18 al 20 ottobre : Leone curioso - Sagittario determinato : L'oroscopo del weekend promette splendide novità amorose e ciascun segno zodiacale diventa più romantico e sensibile nei confronti dell'amore. La posizione favorevole di Luna in Gemelli e poi in Cancro, dà il via all'approfondimento delle emozioni e lo fa in maniera più profonda e concreta. Sensazioni amichevoli sono garantite dall'astro d'argento in Gemelli che rende il modo di fare più allegro e frizzante, mentre l'astro d'argento in Cancro ...

Cosa c'è nella bozza della manovra varata a tarda notte dal governo : Quasi cinque ore di riunione non bastano a sciogliere i nodi ancora aperti e ricomporre le divisioni interne alla maggioranza di governo sulle misure anti evasione, fortemente volute dal premier Giuseppe Conte, che incassa la sponda del titolare dell'Economia, Roberto Gualtieri (e dei dem). Ma i fronti aperti da renziani e pentastellati sul tetto al contante (norma su cui si starebbe ragionando per raggiungere una intesa, riferiscono fonti ...

Cosa c'è nella manovra varata a tarda notte dal governo : Lotta all'evasione. È la priorità di Giuseppe Conte che, a Consiglio dei ministri ancora in corso, ricorre ai social per ribadire quale deve essere la stella polare della manovra. "Lotteremo contro l'evasione fiscale come mai fatto prima. Non posso accettare che gli italiani onesti paghino più tasse per colpa di coloro che non le pagano affatto. E fino a quando ci sarò io, questa sarà una priorità assoluta ...

Jeremy Renner - la star di Avengers accusato dalla moglie di violenza : “Mi ha puntato una pistola contro e poi se l’è messa in bocca” : Jeremy Renner, attore che interpreta Occhio di Falco (Hawkeye) in Avengers è stato accusato di violenza verbale e abuso di sostanze stupefacenti e minacce di morte dalla ex moglie. La battaglia in tribunale per l’affidamento della figlia di 6 anni è molto dura. Lui e Sonni Pacheco, anche lei attrice, si sono sposati nel 2014: la separazione nel 2015. Dopo un periodo di affidamento congiunto, la donna avrebbe presentato alla Corte dei ...

Crescita - Fondo monetario taglia le stime mondiali per il 2019 : +3%. “Rallentamento sincronizzato - mai così male dal 2008-2009” : Il Fondo monetario internazionale rivede al ribasso le stime sulla Crescita mondiale portandole ai minimi dalla crisi finanziaria. Nel 2019 il pil salirà del 3%, ovvero 0,2 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni di luglio e 0,3 punti in meno rispetto a quelle di aprile. Nel 2020 la Crescita è attesa accelerare a +3,4%: 0,1 punti in meno rispetto alla stima di luglio e 0,2 in meno rispetto ad aprile. Si tratta, sottolinea lo stesso ...

Il Collegio off - sul web dal 16 ottobre : conduce il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini - Niccolò : In attesa de Il Collegio 4, uno spin-off del format originale per raccontare l'esperienza dei protagonisti della scorsa edizione.

Enes Kanter - il coraggio di non restare in silenzio! dall’NBA la denuncia contro Erdogan : rischiare la vita è il prezzo della libertà : Enes Kanter è ormai il simbolo sportivo dell’opposizione al regime di Erdogan: il cestista turco ricorda sui social il prezzo che ha dovuto pagare per difendere la sua libertà Il bombardamento della Turchia sulle zone della Siria nelle quali sono presenti i curdi riempie le pagine di cronaca dei principali mezzi di comunicazione, non soltanto nella sezione politica, ma ormai anche in quella sportiva. Diversi sportivi di origine turca ...

Non solo Pixel 4 - cosa aspettarci dall’evento Google di oggi : (Foto: Twitter @evleaks) È il giorno dell’evento Google di presentazione dei nuovi dispositivi proprietari come gli smartphone Pixel 4 e Pixel 4 Xl, un nuovo notebook come Pixelbook Go, nuovi dispositivi Nest per la domotica e accessori come Pixel Buds. Ecco tutto ciò che ci possiamo aspettare, insieme anche al nuovo Google Assistant che sarà volte più veloce e sfrutterà un’interfaccia tutta nuova. Pixel 4 e Pixel 4 Xl (Foto: Google) Pixel 4 ...

I 176 migranti soccorsi dalla Ocean Viking sbarcheranno al porto di Taranto : "Le autorità italiane hanno assegnato alla Ocean Viking il porto di Taranto, nel sud Italia, come luogo sicuro. Siamo sollevati dal fatto che i 176 sopravvissuti raggiungeranno un luogo sicuro senza inutili ritardi. Ora ci stiamo dirigendo a Nord", ha scritto la Ong su Twitter. I salvataggi erano stati effettuati ieri in due diverse operazioni.Continua a leggere

Povia in ospedale : "Ho paura domani mi opereranno. Tornerò quando starò meglio" : Il cantante Giuseppe Povia ha pubblicato un video sulla sua pagina Instagram per informare i suoi tanti fan di doversi sottoporre ad un intervento. "Sono in ospedale... Pronto per essere operato domattina per una cosa che nel tempo si è aggravata", ha esordito il cantante. Leggi anche:Povia, rivelaz