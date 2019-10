Metto la mano sul fuoco per le coperture della manovra | dice Conte

Fonte : agi

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Il Presidente del Consiglio, Giuseppe, mette "lasul" per levra. Le aliquota Iva non aumenteranno, il taglio del cuneo fiscale di 3 miliardi nel 2020 e 6 miliardi nel 2021 andrà tutto ai lavoratori, alle famiglie andranno 600 milioni, la quota 100 per le pensioni rimane invariata, nel 2020 il limite per l'uso dei contanti passerà da 3 a 2mila euro, confermata la lotta all'evasione fiscale. "Non vogliamo criminalizzare nessuno -il premer intervistato su Raiuno - ma vogliamo incentivare l'usomoneta elettronica". Alla domanda sul perché la Ue abbia consentito al GovernoII il 2,2% di deficit rispetto al 2,04% delI, il premier replica: "Nella Ue ora si pensa piu' a politiche espansive piuttosto che all'austerity". Sulla politicaafferma di non voler fondare un nuovo partito e di provare "affetto" ...

