Il nuovo Pd secondo Nicola Zingaretti 

Fonte : agi

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Nicola Zingaretti disegna il Partito democratico che verrà: il lavoro della Commissione di riforma dello statuto è pressoché finito ed è stato un lavoro improntato a "grande collegialità", come viene sottolineato da chi in quella commissione siede. Un lavoro sul quale l'assemblea dem voterà a novembre, in un appuntamento ad hoc. Stop all'automatismo segretario-candidato premier e nuova piattaforma per la consultazione della base, ma sul tavolo rimangono delle incognite, come l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, che il segretario affronta nella sua relazione. Zingaretti si dice infastidito dalle ricostruzioni seguite alle sue parole sulla alleanza con il Movimento, da rendere più stabile. "Nessuno venga a spiegare a me le differenze fra Pd e M5s, le consideravo tanto rilevanti da avere avuto perplessità sulla ...

