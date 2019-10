Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) Roma – “Questa mattina due asili nido (via Boito e di Villa Ada) e due scuole dell’infanzia (Ferrini e Ronconi) del Secondosono rimaste chiuse per la mancanza del personale della Multiservizi. Da quanto apprendiamo i lavoratori sarebbero rimasti a casa per malattia. Fonti interne ci fanno sapere che l’ultimo stipendio pagato ai lavoratori è pari al 70% del dovuto e l’azienda non avrebbe ancora fornito rassicurazioni sul restante 30% e sui prossimi compensi. Secondo la Multiservizi quello che sta accadendo è la conseguenza dei mancati adempimenti del Comune di Roma. Alcuni insegnanti sono venuti alper capire la situazione e molti genitori preoccupati ci stanno telefonando. Con la Presidente Francesca del Bello stiamo cercando di fare chiarezza interpellando gli uffici comunali. Riteniamo che i diritti dei lavoratori vadano immediatamente garantiti e che non ...

romadailynews : Gisci: gravi disagi in strutture educative del II Municipio: Roma – “Questa mattina due… -