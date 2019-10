Conte e Gualtieri si impuntano sulla lotta al contante

Fisco : sms Conte a Gualtieri - ‘coraggio su lotta a evasione o inutile andare avanti’ : Roma, 16 ott. (Adnkronos) – “Caro, sull’evasione deve essere una rivoluzione, che deve cambiare i comportamenti dei cittadini…”. Comincia così l’sms, riportato dal Corriere.it, con cui Giuseppe Conte ha spronato il ministro dell’Economia e i tecnici del Mef a raschiare il fondo del barile e scovare i soldi necessari per chiudere in tempo la manovra. Tre miliardi di extragettito fiscale, saltati fuori ...

Conte e l’sms a Gualtieri : coraggio sull’evasione o è inutile andare avanti Cosa cambia : pensioni| lavoro | fisco : Duello con Renzi che non vuole votare il decreto fiscaleAnche il M5S si oppone a «specchietti per le allodole»

Manovra - vertice a Palazzo Chigi con Conte e Gualtieri prima del cdm delle 21 : E’ l’ultimo giorno di incontri a Palazzo Chigi per definire, quasi all’ultimo tuffo, la Manovra economica che entro mezzanotte il governo deve inviare alla Commissione europea. Alle 11 è stato convocato un vertice dell’esecutivo con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Una riunione che serve a fare il punto in vista del consiglio dei ministri convocati per le 21. ...

WWF invia a Conte - Gualtieri e al Parlamento la Road Map per la Giusta Transizione : Una Roadmap del WWF per realizzare il Green New Deal e la richiesta dell’istituzione di un Tavolo per la Giusta Transizione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, aperto agli attori sociali e della società civile per definire una visione e scelte condivise per conseguire l’obiettivo della riconversione dei processi produttivi verso la Quarta rivoluzione industriale, come scritto nella Nota di Aggiornamento al DEF (NADEF), trasmessa ...

Manovra : Conte - con Gualtieri impegnati su piano anti-evasione : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – Con il ministro Roberto Gualtieri, con cui ha fatto questa mattina il punto a Palazzo Chigi, “stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli della Manovra, le ultime misure, non voglio anticipare ovviamente i dettagli ma ci sta molto impegnando il piano anti-evasione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a margine di un’iniziativa a Isernia.“Sin dall’inizio ...

Manovra : punto Conte-Gualtieri su lavoro : Roma, 11 ott. (AdnKronos) – punto sul lavoro sulla Manovra stamani tra il premier Giuseppe Conte e il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Il presidente del Consiglio era atteso in Molise, a Isernia, alle 11.30, ma ha lasciato da poco Palazzo Chigi con il ministro del Sud Giuseppe Provenzano, diretti in Molise, dunque in ritardo sulla tabella di marcia. Dietro il ritardo, spiegano fonti di governo e del Mef, ci sarebbe un ...

Alitalia : a breve vertice Conte-Patuanelli-Di Maio-Gualtieri a p. Chigi : Roma, 3 ott. (AdnKronos) – A quanto si apprende, a breve, dunque subito dopo il Consiglio dei ministri che si è concluso da pochi minuti, si terrà un vertice tra il premier Giuseppe Conte, i ministri Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Stefano Patuanelli, Paola De Micheli e Dario Franceschini sul dossier Alitalia, dopo la lettera in cui Atlantia minaccia di tirarsi indietro dal consorzio che dovrebbe salvare la compagnia di bandiera. ...

Def - Conte e Gualtieri : “Ecco i numeri della manovra. Nel 2020 deficit al 2 - 2% - pil +0 - 6” : Il governo Conte 2 ha approvato la nota di aggiornamento al Def, il documento che disegna la cornice di una manovra da circa 29 miliardi. Il deficit viene fissato al 2,2% del pil, come auspicato dal ministro Roberto Gualtieri che assicura il rispetto delle regole Ue e si dice “fiducioso che il dialogo costruttivo con la Commissione europea consentirà di confermare questo obiettivo”. Il debito però non è nei parametri di Bruxelles: cala di ...

Governo - Conte : “L’Iva non aumenterà”. Il ministro dell’Economia Gualtieri : “Ecco come” : “Voglio confermare che abbiamo sterilizzato l’aumento dell’Iva. Ma non ci acContentiamo di questo“. Così in conferenza stampa Giuseppe Conte, dopo l’approvazione della Nota di aggiornamento del documento di Economia e Finanze, varato dal Consiglio dei ministri. E il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha illustrati i numeri su cui si baserà la prossima legge di Bilancio. L'articolo Governo, Conte: ...

DIETRO LE QUINTE/ La vera "manovra" - e la rinuncia - di Conte e Gualtieri : Gualtieri dice che l'Italia deve "pagare il conto del Papeete", ma la manovra sua e di Conte, e quindi dettata dall'Ue, è una stangata

Gualtieri : “Ue disponibile a favorire investimenti legati al clima”. Conte da Bari : “Italia gode di prezioso capitale di fiducia” : “Il tema della ‘golden rulè è entrato nella discussione” dell’Ecofin, ed “è emersa la disponibilità della Commissione ad approfondire forme per proteggere e favorire investimenti legati a grandi priorità a partire dal clima”: lo ha detto il ministro dell’economia Roberto Gualtieri al termine dell’Ecofin L'articolo Gualtieri: “Ue disponibile a favorire investimenti legati al clima”. Conte da Bari: ...

Giuseppe Conte lo aveva cacciato - ma lui ritorna : chi vuole il nuovo ministro Gualtieri al Mef : Il nuovo ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha già avanzato l'intenzione di nominare come suo capo di gabinetto Roberto Garofoli, dimessosi da quella carica meno di un anno fa su pressioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Garofoli, magistrato del Consiglio di Stato, può imbarazzare