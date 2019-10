Biathlon | Dominik Windisch e gli atleti della squadra A in ritiro ad Anterselva a partire

Fonte : oasport

Reduce dall'appuntamento di Trento al Festival Dello Sport,e laA di Coppa del Mondo si allenerà da sabato 19 ottobre ad, sede dei Mondiali dia febbraio 2020. Per il raduno il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato infatti Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari, Giuseppe Montello, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier. A seguire gli allenamenti, previsti fino al 26 ottobre, ci saranno i tecnici Klaus Hoellrigl, Nicola Pozzi e Angelika Renzier. Prima di raggiungere, il gruppo farà tappa a Rovereto per dei test funzionali, che si svolgeranno nella giornata del 18 ottobre.

