Annunciata la data dei PlayStation Awards 2019

ATELIER DUSK TRILOGY DELUXE PACK : Data di uscita Annunciata : KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore GUST Studios sono felici di svelare la Data d’uscita di ATELIER DUSK TRILOGY DELUXE PACK, in arrivo il 14 gennaio 2020 per Nintendo Switch™, PlayStation®4 e Windows PC tramite Steam®. I giochi: ATELIER Ayesha: The Alchemist of DUSK DX; ATELIER Escha & Logy: Alchemists of the DUSK Sky DX e ATELIER Shallie: Alchemists of the DUSK Sea DX saranno giocabili per la prima volta sulle ...

Eventi Microsoft : Annunciata la data del Build 2020 e altri eventi : Durante la giornata di ieri, Microsoft ha annunciato la data del Build 2020 e di altri eventi dedicati agli sviluppatori che si terranno nei prossimi mesi. Microsoft Ignite: 4 – 8 novembre 2019, Orlando (Florida) Questo evento offre l’opportunità di esplorare gli strumenti più recenti, ricevere una formazione tecnica approfondita e ottenere risposte specifiche alle domande degli esperti Microsoft. Il colosso di Redmond ha anche ...

Annunciata la data zero di Elisa a Jesolo - info e biglietti in prevendita : Finalmente ufficiale la data zero di Elisa a Jesolo il 19 novembre, con biglietti in prevendita a cominciare dal 12 settembre alle ore 16. La data va ad aggiungersi a quelle già annunciate per il supporto di Diari Aperti e che avvierà a cominciare dai prossimi mesi. I biglietti saranno distribuiti secondo le modalità abituali, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, è necessario presentarsi ...

Annunciata la data di uscita di Destiny 2 su Steam : Bungie ha annunciato che, a partire dal 1° ottobre, Destiny 2 per PC si trasferisce su Steam. Per l'occasione è disponibile una serie di Q&A e un video dedicato.Quali acquisti di Destiny 2 saranno trasferiti da Battle.net a Steam?Il passaggio da Battle.net a Steam comporterà un unico trasferimento di TUTTI i contenuti di Destiny 2 già posseduti dai giocatori. Questo include: account, Destiny 2, espansioni, argento, Pass annuale, ...

Overwatch per Nintendo Switch è realtà : Annunciata la data di uscita : Alla fine è successo davvero. Il primo annuncio del Nintendo Direct ha rivelato che Overwatch arriverà ufficialmente su Switch.Ovviamente, questo particolare annuncio non è del tutto una sorpresa a questo punto, in quanto è stato rumoreggiato pochi giorni fa.Overwatch farà il suo debutto ufficiale su Switch il 15 ottobre, con una caratteristica unica che consente ai giocatori di usare i controlli di movimento per le abilità di alcuni eroi.Leggi ...

Watchmen - Annunciata la data di debutto della serie tv : https://www.youtube.com/watch?v=1yKq1PRvPJQ C’è molta attesa per Watchmen, la serie tv di Hbo che fungerà da nuovo adattamento dell’acclamata graphic novel di Alan Moore. La nuova produzione è affidata a Damon Lindelof, già coinvolto in ambiziosi progetti seriali come Lost e The Leftovers, e ha già fatto parlare molto di sé in quanto le criptiche anticipazioni diffuse finora hanno lasciato i fan storici dell’opera a fumetti ...

Final Fantasy VIII Remastered : Annunciata la data di uscita - ecco otto minuti di gameplay : Durante la Gamescom è stato mostrato un nuovo trailer per Final Fantasy VIII Remastered in cui viene annunciata la data di uscita. Si tratta di pochi giorni, infatti il gioco sarà disponibile a partire dal 3 settembre, per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Questo è l'ultimo gioco Final Fantasy originario di PlayStation che doveva ancora essere rimasterizzato e rilasciato in HD, con Final Fantasy VII e Final Fantasy IX già aggiornati ...

Iron Harvest : Data di uscita Annunciata e nuovo Trailer : KING Art Games e Deep Silver hanno svelato la Data d’uscita e mostrato un nuovo Trailer dell’attesissimo classic-RTS, Iron Harvest, durante l’Opening Night Live ceremony della gamescom 2019 a Colonia. Il gioco, ambientato nello straordinario universo Diesel-Punk basato sui lavori dell’artista polacco Jakub Rozalski, sarà disponibile il 1 settembre 2020 su PlayStation®4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e ...