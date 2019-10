Whirlpool chiude Napoli | esplode la protesta

Fonte : ilfogliettone

(Di martedì 15 ottobre 2019)lo stabilimento diil 1 novembre. L'incontro a palazzo Chigi non ha sbloccato la vertenza. "Non c'e' stato un passo avanti nella direzione auspicata dal governo", afferma il premier Giuseppe Conte, notando che la posizione dell'azienda "non da' una prospettiva al dialogo". Da parte suaEmea sostiene che "la disponibilita' confermata oggi dal Governo e quella inclusa nel decreto per la risoluzione delle crisi aziendali sono misure non risolutive e che non possono incidere ne' sulla profittabilita' del sito dinel lungo periodo, ne' sulla competitivita' dinella regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa)". Vista quindi "l'impossibilita' di una discussione sul merito del progetto di riconversione" e i mancati progressi nella negoziazione, l'azienda procedera' alla cessazione dell'attivita' produttiva.Una decisione contestata dal ...

