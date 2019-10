Tranquilli | il giornalismo fatto dai robot sarà una manna

Fonte : wired

(Di martedì 15 ottobre 2019) Francesco Marconi Francesco Marconi apre il suo Mac e mi mostra otto volti “di alcune star”: quattro ragazze, tre ragazzi e un anziano. “Mi sai dire il nome di almeno due di loro?”. Li fisso per tre minuti buoni. Forsela mia scarsa propensione allo star system, ma non me ne riconosco neanche uno. “Mi arrendo”. Lui ghigna: “Queste persone non esistono. Sono state create da un software di intelligenza artificiale”. E mentre continuo sbigottito a cercare invano un indizio della loro artificialità, mi bacchetta gentilmente: “Tra qualche anno il tuo lavoro come giornalistaanche quello di riconoscerli come falsi”. Come riconoscere i deepfake Lui, 32 anni, lo sta già insegnando ai giornalisti del Wall Street Journal: “Gli spieghiamo come utilizzare i tool per riconoscere i synthetic media: foto, video e audio prodotti dagli algoritmi”. Tre dritte al volo, da tenere a mente: “Primo, ...