Tale e Quale | Flora Canto sul passato a Uomini e Donne | “Mi è servito”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 15 ottobre 2019)ricorda la sua partecipazione come corteggiatrice: “Mi è stata utile” E’ attualmente tra i concorrenti diShow 2019, compagna di Enrico Brignano, che il pubblico televisivo ricorda anche per la sua partecipazione come corteggiatrice a, risalente a diversi anni fa. E proprio di quell’esperienza l’artista ha parlato nella lunga intervista rilasciata per l’ultimo numero del settimanale DiPiùTV, dichiarando: Nel 2008 facevo la corteggiatrice. Sono andata aperchè volevo voltare pagina … l’esperienza mi è servita per capire tante cose, ad esempio come funziona l’ambiente televisivo. “La mia strada poi è stata tutta in salita ed ho avuto anche tante porte chiuse in faccia” ha aggiunto subito dopo.Show,: “Filippo ...

zazoomblog : Tale e Quale Show Tiziana Rivale: “Altri si sarebbero suicidati” - #Quale #Tiziana #Rivale: #“Altri - ValentinaPossi1 : RT @taleequaleshow: Secondo voi è stato bravo @Framontereal? Qui trovate il video integrale ?? - luludisa1969 : RT @taleequaleshow: Secondo voi è stato bravo @Framontereal? Qui trovate il video integrale ?? -