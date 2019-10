«Licenziata perché sono una transessuale» La denuncia di una professoressa di Roma

Teresa Cilia Svuota il Sacco. Ecco Perchè si è Licenziata da C’é Posta Per Te! : Prosegue senza sosta la diatriba tra Teresa Cilia e la redazione di Uomini e Donne. Questa volta però l’ex tronista non sta più zitta e svela alcuni retroscena inediti riguardanti il periodo in cui lavorava a C’é Posta Per Te! Ecco le rivelazioni di Teresa Cilia! In questi giorni si stanno registrando le nuove puntate di Uomini e Donne. Ed è proprio durante uno di questi momenti che Maria De Filippi ha voluto tirare una frecciatina ...