CorSport | Callejon è una macchina atleticamente perfetta Mai una partita saltata per

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 15 ottobre 2019) Contro il Verona, Josè Mariasarà in campo fin dal primo minuto. Sarà la sua decima presenza in stagione. Lo spagnolo è uno dei giocatori più impiegati da Ancelotti.si è allenato a Castel Volturno durante tutta la sosta del campionato, poi si è goduto un weekend a Parigi con la famiglia per staccare la spina, scrive il Corriere dello Sport. Inamovibile sia con Benitez che con Sarri che con Ancelotti, ha totalizzato in azzurro 313 presenze in tutte le competizioni. È il sesto di sempre: solo 9 presenze lo separano dal quinto posto di Ciro Ferrara. Contro il Verona sarà la sua presenza numero 230 in campionato. Ha segnato complessivamente 79 gol, di cui 61 in campionato, la stessa cifra di Insigne. Comunque si concluda la storia del suo rinnovo, fa ormai parte della storia del Napoli.è un giocatore molto singolare, anche perché non ha mai saltato una...

