Fonte : quotidianodiragusa

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Le tante truffe che circolano suscoraggiando numerosi utenti che hanno deciso di abbandonare l'applicazione di messaggistica

quotidianodirg : Whatsapp, in molti stanno abbandonando: ecco perché - qweenmargaery : @vlrrmorghulis mmh allora non saprei. anche a me li mandava in formato foto all’inizio. su twitter in molti consigl… - d_granuzzo : @Gladys82012839 Gladys scusa, ma non sono proprio d'accordo. Oltre a quelle che hai detto tu, c'è un mare di gente… -