Scava una piccola buca per seppellire sua figlia nata morta e trova un vaso di terracotta

L’Austria sta distruggendo un ghiacciaio per espandere una stazione sciistica : le ruspe Scavano nel ghiaccio [GALLERY] : Distruggere un’area di 64 ettari (pari a circa 90 campi da calcio) sull’aspro paesaggio di un ghiacciaio per creare piste da sci. A questo assurdo progetto si stanno opponendo l’Associazione alpina austriaca, il WWF e in più in generale, tutti gli amanti della natura, che stanno chiedendo l’interruzione immediata dello sviluppo del ghiacciaio Pitztal, in Austria. In una conferenza stampa ad Innsbruck, le due associazioni hanno criticato ...