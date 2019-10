'Ndrangheta | operazione dei Carabinieri nel Catanzarese | 17 arresti

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 14 ottobre 2019) È scattata alle prime luci dell’alba l’deidel Comando provinciale di Catanzaro per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 17 persone, accusate di appartenere o fiancheggiare la cosca di 'Iozzo-Chiefari, radicata in particolare nei comuni di Torre di Ruggero e Chiaravalle Centrale. I reati contestati Con il provvedimento cautelare, emesso dal gip di Catanzaro su richiesta della Direzione distrettuale antimafia diretta dal procuratore Nicola Gratteri, vengono contestati, tra gli altri, i reati di associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, omicidio, estorsione e detenzione illegale di armi.

