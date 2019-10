Miley Cyrus e Cody Simpson con la maschera da Joker entrano in contatto di … lingue

Fonte : newscronaca.myblog

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Già in pieno spirito halloweenianosembrano sempre più in sintonia. In un divertente video postato sulle sue storie Instagramè a letto a petto nudo con la sua, in reggiseno. I due hanno usato i filtri con ladiper farsi la ripresa e per immortalarsi mentre le lorosi toccano. Non si può certo dire che i i due non si stiano divertendo insieme. Nelle ultime settimane sono stati inseparabili. Anche durante il breve soggiorno in ospedale di, il cantante australiano, che lei ha definito il suo “BF”, ovvero boyfriend, le è stato vicino ogni giorno. E su Instagram si è espressa a favore della nuova coppia anche la madre di, Angie, che, postando uno scatto dei due ragazzi insieme, ha scritto un post di approvazione: “Mi mette un sorriso sul volto vedervi insieme così felici e contenti. Sentire le ...

DomenicoZap : Raga cerco di ascoltare Miley Cyrus in palestra esercitando un mio diritto e parte Bailando a tutto volume. Sono: stanco - vv3rtigo : RT @avesvaleeh: É divertente come quando si trattava di Miley Cyrus si siano usate solo parole cattive dicendo che non fosse giusto e fosse… - megantly : Ma Miley Cyrus cosa cazzo sta combinando -