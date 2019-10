Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Il bracconaggio è una delle maggiori minacce alla sopravvivenza di molte specie in tutto il mondo. Un gruppo di ricercatori della Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences sta usando l’Intelligenzaper sviluppare un nuovo strumento capace dire inella lotta ai bracconieri. Si chiama Protection Assistant for Wildlife Security (PAWS) ed è un sistema di Intelligenzache prevede i livelli di rischio di bracconaggio in diverse aree di una riserva naturale ea pattugliarle in modo più efficiente. Gordon McKay, docente di Informatica, ha spiegato che il sistema attinge alle attività di bracconaggio segnalate, e ai fattori ambientali, per identificare le aree in cui i bracconieri potrebbero colpire in futuro e per suggerire aipercorsi di pattugliamento. Senza questi dati idevono programmare i ...

IBMItalia : L'Intelligenza Artificiale è tra gli hot topic della prima giornata del #SUItalySummit . A dircelo è #IBMWatson pow… - Cascavel47 : L’Intelligenza Artificiale aiuta i ranger a proteggere gli animali in via di estinzione - TutteLeNotizie : L’Intelligenza Artificiale aiuta i ranger a proteggere gli animali in via di estinzione -