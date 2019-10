«È più pericoloso Erdogan o chi ha combattuto l’Isis?»

Fonte : espresso.repubblica

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Pubblichiamo la lettera scritto dai cinque ragazzi mandati a processo a Torino per aver combattutto al fianco dei curdi in Siria. Tre di loro dovranno ricomparire davanti al giudice il prossimo 15 ottobre. «Non basta indignarsi davanti agli articoli di giornale, in base all’attenzione volatile di social network e mezzi d’informazione. È necessario attivarsi per i curdi ora» Siamo andati a combattere l'Isis. Ora lo Stato italiano ci sta processando " «Lorenzo Orsetti voleva vedere la fine della guerra. E metteva il sorriso in ogni tragedia» " «Combattere al fianco dei curdi è stata la cosa giusta e non vogliamo mollare» " Niente sorveglianza speciale per gli italiani che hannocontro l'Isis"

