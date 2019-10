Asgard' s Wrath potrebbe essere uno dei migliori giochi VR mai realizzati

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 14 ottobre 2019)'sè il nuovissimo gioco annunciato dagli Oculus Studios, prodotto da Sanzaru Games ed è disponibile per i dispositivi VR Oculus Rift e Rift S. Se avete intenzione di scaricare il gioco vi consigliamo dipazienti perché, anche se avete la fibra, scaricare 112 GB non è comunque una passeggiata. Lo studio promette un gameplay della durata di oltre 40 ore.Il gioco non è solo una gioia per gli occhi con quello stile che ricorda Skyrim, ma i controlli sono intuitivi in modo che tutti i giocatori siano in grado di provare questo titolo senza incontrare difficoltà. Le interazioni con gli NPC e l'ambiente sono piacevoli e alcuni dettagli riescono a rendere il gameplay ancora più immersivo. Anche il combattimento ravvicinato con una spada e uno scudo è fantastico, con un leggero feedback tattile nei Controller Touch che creano la sensazione che la vostra lama stia tagliando la ...

TheGamesMachine : Abbiamo solcato per decine di ore le lande fantasy di Asgard's Wrath, di gran lunga il gioco nativo VR più ambizios… - cyberanimax : - HDblog : RT @HDblog: Asgard's Wrath arriva in esclusiva su Oculus Rift e Rift S -