Aosta | precipita in parapendio | muore vigile del fuoco di Aosta

Fonte : repubblica

(Di lunedì 14 ottobre 2019) La vittima è Andrea Gressan, 46 anni. L'incidente al colle del Piccolo San Bernardo, al confine tra l'Italia e la Francia

