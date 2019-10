Tifone Hagibis | Giappone | 21 fiumi hanno rotto gli argini | allagate vaste aree

Giappone - arriva il Tifone Hagibis - FOTO : ...

Si aggrava il bilancio del Tifone giapponese Hagibis : almeno 24 i morti - ci sono dispersi : In Giappone, dopo l'arrivo del tifone Hagibis, la situazione è grave come confermato dal segretario del governo nipponico Yoshihide Suga. Ora il tifone ha perso potenza (potrebbe essere declassato a ciclone tropicale), ma ha lasciato dietro di sé morte e ingenti danni. L'ultimo bilancio, fornito dalle autorità locali, conta almeno 24 morti. Ci sono dispersi, anche se non ci sono ancora ufficialità sui numeri definitivi. I feriti sarebbero ...

Giappone : passaggio devastante del Tifone Hagibis - 19 morti e 140 feriti : Il devastante tifone Hagibis, uno dei più potenti mai registrati in Giappone, ha purtroppo lasciato il segno. Ieri mattina il tifone ha effettuato il "landfall" poco a ovest di Tokyo con una potenza...

Giappone - Tifone Hagibis si abbatte su Tokyo : almeno 19 morti e oltre 100 feriti : E’ salito ad almeno 19 morti e 16 dispersi il bilancio, ancora provvisorio, del passaggio del supertifone Hagibis sul Giappone, lambendo la capitale Tokyo e provocando gigantesche alluvioni. Lo rende noto l’agenzia di stampa Kyodo, che azzarda anche un bilancio provvisorio di almeno 100 feriti. La macchina dei soccorsi è pienamente in moto e con imbarcazioni ed elicotteri si stanno raggiungendo tutte le zone alluvionate. Sono 228mila le case ...

Giappone - sale il numero delle vittime del Tifone Hagibis : almeno 19 morti e 16 dispersi : Il tifone Hagibis sta mettendo in ginocchio il Giappone: al momento il bilancio è di 19 morti, 16 dispersi, 150 feriti e più di 7 milioni di persone evacuate. Si tratta del tifone più violento degli ultimo 60 anni nel paese asiatico. Schierato anche l'esercito. Posticipate le sessioni di qualificazione del Gran Premio di Formula 1 a Suzuka e cancellate tre partite della coppa del mondo di rugby tra cui Nuova Zelanda-Italia.Continua a leggere

Ci sono 19 morti per il Tifone Hagibis in Giappone : Molti fiumi sono esondati e ci sono state frane e alluvioni, mentre la perturbazione sta tornando verso il Pacifico

I danni causati dal Tifone Hagibis in Giappone : Molti fiumi sono esondati e ci sono state frane e alluvioni, che hanno causato la morte di almeno 19 persone

Il Tifone Hagibis provoca il caos in Giappone : almeno 19 morti e “danni immensi” [FOTO] : Il tifone Hagibis ha provocato il caos in vaste aree del Giappone causando la morte di almeno 19 persone: oltre una dozzina i dispersi e almeno 140 persone sono rimaste ferite. Piogge torrenziali hanno ingrossato fiumi e innescato frane, secondo quanto riportato dai media locali. Il tifone ha causato almeno 48 frane in 12 prefetture, ha riferito il governo. Sono in corso operazioni di salvataggio in molte parti del Paese colpite da smottamenti e ...

Giappone - almeno 11 morti e danni immensi dopo il passaggio del Tifone Hagibis : Piogge di intensità senza precedenti hanno seminato la desolazione nella parte centrale e orientale del Paese. Anche una scossa di terremoto

Il Tifone Hagibis si abbatte sul Giappone : morti e dispersi : Il tifone ha causato decine di frane in 12 prefetture: in corso operazioni di salvataggio in molte parti del Paese. Ci sono...

Mondiali Rugby 2019 – Il Tifone Hagibis ‘cancella’ la terza gara - in Giappone salta anche Canada-Namibia : Il violento uragano abbattutosi sulle coste del Giappone ha obbligato gli organizzatori del Mondiale di Rugby a cancellare anche il match tra Canada e Namibia Ennesima partita cancellata ai Mondiali di Rugby 2019, in corso di svolgimento in Giappone. A causa del violento tifone Hagibis, il peggiore degli ultimi 60 anni, la Federazione Internazionale è stata costretta ad annullare la sfida tra Canada e Namibia, valida per il Girone B. Si ...

Il Tifone Hagibis flagella il Giappone : 2 morti - 9 dispersi. Tre milioni gli sfollati e c’è stato anche un terremoto : Aggiornate voi se nella serata italiana arrivano altri dettagli: il tifone se ne sta andando verso Nord, il peggio dovrebbe essere passato

Tifone Hagibis - Giappone trema : due morti. Formula 1 - oggi autodromo chiuso ma si corre : dal nostro inviato TOKYO Balla a lungo, più di 20 secondi, e scricchiola la casa a due piani di legno e mattoni, pareti spesse non più di 10 centimetri, a Tokyo nord. Poi torna...

Il Giappone fa i conti con il Tifone Hagibis : si registrano due morti e diversi feriti : Il tanto temuto tifone Hagibis è arrivato in Giappone, provocando (al momento) la morte di due persone e il ferimento di altre cinque. Si registra anche un numero non imprecisato di dispersi. Da giorni il paese del Sol levante era in stato di allerta: dopo la sospensione di alcuni match del mondiale di rugby e il rinvio delle qualifiche di Formula 1, nelle ultime ore le autorità hanno provveduto all'evacuazione di moltissime persone nelle ...