Paura a Messina | due uomini tentano di rapire bimba di 5 anni | malore per la nonna

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 13 ottobre 2019) Grandenel pomeriggio di giovedì, quando due malviventi hanno cercato diunadall'area giochi sul lungomare di Nizza di Sicilia: le delicate indagini nelle mani dei carabinieri Federico Garau  Luoghi:

riservaprotetta : @gianluc_ferrara Sai che paura che fate ai vari Messina denaro ?????? - vale_messina_ : RT @matteosalvinimi: “Proviamo a trasformare l’accordo Pd-M5S in una vera alleanza e costruire un nuovo centrosinistra. Altrimenti torna Ma… - vale_messina_ : RT @xFister: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale ma questa no cazzo questa la scendi da sola perché mi fa paura oh htt… -