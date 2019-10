Insulta su Facebook agenti uccisi a Trieste | denunciato pregiudicato

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 13 ottobre 2019) Con un messaggio pubblicato suavevato i due poliziottiin una sparatoria nella Questura diper mano del dominicano Alejandro Augusto Stephan Meran. Il post, però, gli è costato davvero. L’autore, il pluridi Vittoria Giuseppe Cammalleri, è statoper diffamazione a corpo dello Stato. L’uomo, il giorno dell'one degliPierluigi Rotta e Matteo Demenego, non solo non si era unito al cordoglio e al dolore manifestato dall’Italia intera per la tragedia ma aveva espresso il suo odio ai caduti. Cammalleri, infatti, aveva scritto sul suo profilo social una frase inequivocabile: "Due sbirri sono statie a me non me ne frega un cazzo morte a loro e salute a me".Il messaggio offensivo, non censurato da, era statosui social dal vicedirettore dell'Agi, Paolo Borrometi, e successivamene ripreso in ...

